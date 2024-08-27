Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan İzmirspor, yeni sezon hazırlıklarını her gün çift antrenman yaparak sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Saray, eski takım arkadaşlarının ziyaretinden aldığı moralle, şampiyonluk hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

Şampiyonluk hedefi

İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir sezon geçirebilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Her gün çift antrenman yapan takım, hem fiziksel hem de taktiksel olarak yeni sezona hazır hale gelmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Ahmet Saray, futbolcularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bu takımın potansiyeline güveniyorum. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Eski takım arkadaşlarından moral ziyareti

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman sonrası, teknik direktör Ahmet Saray’a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Saray’ın, 1992-93 sezonunda İzmirspor genç takımında Türkiye Şampiyonu olduğu dönemde beraber oynadığı eski takım arkadaşları, antrenmanı izleyerek Saray’ı ve oyuncuları tebrik etti. Ziyaret sırasında takıma tatlı ikramında bulunan eski futbolcular, yeni sezon için başarı dileklerini ilettiler.

Eski takım arkadaşlarının bu anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Saray, "Bu ziyaret bizim için büyük bir moral oldu. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon öncesinde böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. Saray, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarlarımız olmadan hiçbir şey başaramayız" diye aktardı.

İzmirspor'un şampiyonluk inancı

İzmirspor, Ahmet Saray’ın liderliğinde şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni sezon öncesi yoğun antrenman programı ve teknik kadronun inancı, İzmir temsilcisinin bu sezon büyük başarılar elde edeceğine dair umutları artırıyor. Taraftarların desteğiyle İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olmayı hedefliyor.