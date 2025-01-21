Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında, Galatasaray Kürek Şubesi'nin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında, eski sporcumuz Mehmet Cem Doğan ve ailesinin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe sporcusu da hayatını kaybetti

Faciada bir başka acı haber de Fenerbahçe'den geldi. Kulüp, 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yangınla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faciada can kaybının 66’ya, yaralı sayısının ise 51’e ulaştığını belirtti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.