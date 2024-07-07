EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz'a yönelik şok edici ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Gevrek, "Maç boyunca yürümeyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i neden sahada tuttun? Diğer çocuklarımız ölümüne savaşırken, Barış Alper Yılmaz senin belan olsun!" şeklinde ifadeler kullandı.

Paylaşımını kaldırdı

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımını kaldıran Murat Gevrek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da konuyla ilgili olarak açıklama yapmasıyla gündem oldu. Bakanlık, Gevrek'in paylaşımını kınadı ve olayı soruşturmak için adımların atıldığını duyurdu.



Bakanlıktan açıklama

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finali sonrasında sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar nedeniyle Murat Gevrek'in 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine son verilmiştir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."