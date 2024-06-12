Bu programlar, izleyicilere hem eğlenceli hem de heyecanlı anlar yaşatmış ve uzun yıllar boyunca unutulmazlar arasında yer almıştır.

İşte bir döneme damga vuran unutulmaz yarışma programları...

ilk olarak ABD'de başlayan ve dünya genelinde popülerlik kazanan bir yarışma programıdır. Türkiye'de de yayınlanan program, izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır. Yarışmacılar, birbirinden zorlu ve eğlenceli engellerle dolu parkurlarda yarışarak en iyi süreyi yapmaya çalışırlar. Parkurlar, yarışmacıların fiziksel dayanıklılıklarını ve dengelerini test eden çeşitli bölümlerden oluşur. Yarışmanın en dikkat çekici kısmı, büyük topların üzerinden geçmeye çalışan yarışmacıların düşme anlarıdır.

Var mısın? Yok musun?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın? Yok musun?, 2007-2010 yılları arasında büyük ilgi gördü. Yarışmacılar, kutuların içindeki para ödüllerini açarak büyük ödülü kazanmaya çalışırken, Banker ile pazarlık yapma fırsatı buldular.

Eşlerin birbirleri hakkındaki bilgi ve yeteneklerini test eden Ben Bilmem Eşim Bilir, eğlenceli formatıyla dikkat çekti. Yarışmacılar, çeşitli oyunlar ve görevler aracılığıyla hem eğlenip hem de ödüller kazanmaya çalıştılar. Program, sunucusu İlker Ayrık'ın esprili sunumuyla daha da keyifli hale gelmişti​.

2014 yılında yayınlanmaya başlayan Bu Tarz Benim, moda ve stil üzerine kurulu bir yarışma programıydı. Yarışmacılar, her hafta farklı konseptlerde giyinerek jüri üyelerinin beğenisini kazanmaya çalıştı. Program, izleyicilere hem moda önerileri sundu hem de eğlenceli anlar yaşattı.

2003 yılında başlayan ve Osmantan Erkır’ın sunduğu bu program, müzik yarışmalarında yeni bir dönem başlatmıştır. Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu program, müzikal yeteneklerin keşfedilmesini sağlamıştır​.

Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekranlara gelen Kelime Oyunu, kelime bilgisi ve hızlı düşünme yeteneğini ön plana çıkaran bir yarışma programı. Yarışmacılar, verilen ipuçlarına göre kelimeleri bulmaya çalışırken, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanıyor. Program, sadeliği ve öğretici yapısıyla büyük beğeni toplamış ve izleyicilerin favorisi haline gelmiştir​.

Yarışmacıların çeşitli korkutucu ve fiziksel olarak zorlayıcı görevlerde mücadele ettiği bir yarışma programıdır. Yarışmacılar, yükseklik korkusundan böceklerle dolu bir odaya kadar çeşitli fobileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Görevler genellikle fiziksel dayanıklılık, zihinsel güç ve cesaret gerektirir. Türkiye'de Fear Factor Extreme'in sunuculuğunu, ünlü oyuncu ve sunucu Asuman Krause yapmıştır.

Bu yarışma programları, yayınlandıkları dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk televizyon tarihinde iz bırakmışlardır.