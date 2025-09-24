Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan görev değişikliği kentte büyük yankı uyandırdı. Üç yıldır vekâleten görev yapan İl Müdürü Ahmet Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atanırken, yerine kurum içinden Havva Seçer Sağınç resmî olarak İl Müdürü olarak getirildi.

“Görev Değişiminin Ardındaki İddialar”

Kulis bilgilerine göre, eski İl Kültür ve Turizm Müdürü ve AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasında Demir’in göreviyle ilgili görüşmeler yapıldığı öne sürülüyor.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli yolundaki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, tartışmanın diğer önemli başlığını oluşturuyor. Dört yıl önce hizmete açılan müzenin bakım ve onarım süreçlerini titizlikle yürüten Ahmet Demir’in görevden alınmasının ardından müzenin “bakım-onarım” gerekçesiyle kapatılması, “algı yaratma” iddialarını beraberinde getirdi.

“Tartışmalı Değişim ve Kurum İçi Atama”

Yeni İl Müdürü Havva Seçer Sağınç’ın, “kurum içinden atama” vurgusuyla göreve getirilmesi, kulislerde siyasi bir rant ve algı oluşturma hamlesi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, 4 yıl boyunca Aydın’da önemli projelere imza atan Ahmet Demir’in çalışmaları, bu süreçte görmezden gelinmiş durumda. Demir’in Ankara’ya gönderilmesi ise yalnızca bir bürokratik değişim değil, siyasi dengelerin sonucu olarak değerlendiriliyor.