FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapse mahkum edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz, yeniden yargılandığı davada adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Yılmaz’ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararını verdi.

Davanın ayrıntıları

Yılmaz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tekrar yargılandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Metin Can Yılmaz ve avukatları katıldı. Mahkeme, sanık Yılmaz’ın avukatı Dilara Yılmaz’ın talebini, menfaat çatışması gerekçesiyle reddetti. Yılmaz’ın avukatı, müvekkilinin adil bir yargılama hakkının ihlal edildiğini belirterek, Enver Altaylı’nın avukatı olmasının davayı etkileyip etkilemeyeceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Son sözlerini söyleyen Metin Can Yılmaz, adil yargılanmadığını öne sürerek, Dilara Yılmaz’ın savunma hakkının engellendiğini belirtti. Yılmaz, cezaevinde geçirdiği sürenin büyük kısmını tamamladığını ve hala hapiste olduğundan şikayet etti. Mahkeme, Yılmaz’ın cezaevinde geçirdiği süreyi ve mevcut durumunu değerlendirerek, adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliye edilmesine karar verdi. Yılmaz’a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Olayın geçmişi ve yargı süreci

Metin Can Yılmaz, kayınpederi Enver Altaylı ile aynı davada yargılanmıştı. İddianamede, Altaylı ve Yılmaz’ın, ABD’deki Halkbank davasını manipüle etmek amacıyla İran masasında görevli Mehmet Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülmüştü. Yılmaz, davanın başından beri reddi hakim talebinde bulunmuş, ancak bu talepler reddedilmişti. 26 Ekim 2020’de dosyası ayrılan Yılmaz, 5 Kasım 2021’de 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı onaylamış, ancak temyiz sonrası Yargıtay tarafından karar bozulmuştu.