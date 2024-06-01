Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye geçerek Mustafa Destici'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı oldu."

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) geçerek, Mustafa Destici'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

MUSTAFA DESTİCİ | YUVASINA DÖNDÜ

BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Türker Yörükçüoğlu’nun rozet takdimini gerçekleştiren Destici, "Kendisi Nizamı Alem Ocakları'nda birlikte görev yaptığımız üniversite teşkilatlarımızın başında bulunmuş eğitimin başında bulunmuş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Aynı zamanda Şehit Muhsin Başkanımıza siyasi danışmanlık yapmış bir kardeşimiz. Ve ben onu aşağı yukarı çeyrek asırdan fazla bir süredir tanıyorum. Biz kendisinden bugüne kadar hiçbir şekilde kopmadık. Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü. İnşallah Büyük Birlik Partisi olarak bu halkayı genişleteceğiz" dedi.