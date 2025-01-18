Karşılaşmaya etkili başlayan İmren Alaçatıspor, 4. dakikada Soner Sarıçiçek’in golüyle 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen ekip, 7. dakikada Mehmet Berkay Çakıcı’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın 18. dakikasında Erdi Önal’ın kaydettiği golle durum 3-0 oldu.

İlk yarıdaki üstünlük

İlk yarıda İmren Alaçatıspor, baskın oyununu sürdürdü. 40. dakikada kazanılan penaltıda Mehmet Berkay Çakıcı fırsatı değerlendiremedi. Ancak 44. dakikada Malik Sercan Gök sahneye çıkarak ilk yarının skorunu 4-0 olarak belirledi.

Puan durumundaki değişiklik

İkinci yarıda skor avantajını koruyan İmren Alaçatıspor, oyunu kontrollü bir şekilde sürdürdü. 52. dakikada Yılmaz Aslandağ’ın attığı gol, maçın skorunu 5-0 olarak tayin etti. Bu galibiyetle puanını 23’e yükselten İmren Alaçatıspor, ligde 4. sıraya yerleşti. Eski İzmir Gençlik ise 7 puanda kalarak alt sıralardaki yerini korudu.