Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), kent tarihine ışık tutan sergilerine bir yenisini ekliyor. “İzmir’de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja” başlıklı açık alan sergisi, İzmirlilerin denizle olan gündelik ilişkisini geçmişten günümüze aktarıyor. Sergi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’te APİKAM bahçesinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Deniz hamamlarından plajlara uzanan bir yolculuk

Sergi, İzmirlilerin deniz kültürünü 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman diliminde ele alıyor. Deniz hamamlarından modern plajlara geçiş süreci; sağlık, mahremiyet, eğlence ve modernleşme kavramları çerçevesinde ziyaretçilere sunuluyor. Hazırlık sürecinde dönemin gazete arşivleri, hatıralar, akademik çalışmalar ve çeşitli yayınlardan yararlanıldı.

Tarihi görüntüler sergide yer aldı

APİKAM koleksiyonundan seçilen özel görüntüler de sergiye eşlik ediyor. 1936 yılında İzmir Fuarı için kente gelen İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularının İnciraltı’nda dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz ile yüzdükleri anlar ve 1937 yılına ait Karşıyaka sahili görüntüleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Bu görüntüler, “İZFAŞ Albümleri” koleksiyonundan derlenen kısa film olarak APİKAM Drama Salonu’nda gösterilecek.

Sergi 24 Ekim’e kadar açık olacak

İzmir’in denizle kurduğu eşsiz bağı hatırlatan sergi, 21 Ağustos’tan itibaren 24 Ekim’e kadar gezilebilecek. Açık alan sergisi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına dair nostaljik bir yolculuk sunuyor.