Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski kiracısı Salih Çelik'i (57) av tüfeği ile öldüren Mustafa Arslantaş (51) için savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 13 Eylül 2021'de Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Bahçede komşusunun saçını tıraş eden Salih Çelik, eski ev sahibi Mustafa Arslantaş tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Arslantaş, tutuklandı. Mustafa Arslantaş, ifadesinde; Çelik'in kendisi hakkında kadınlara sarkıntılık yaptığı yönünde dedikodu çıkardığını belirterek, "Bunun üzerine bir anlık öfke ile hareket ettim ve kendimi kaybettim. Ruhsatlı tüfeğimi alarak, Salih'i korkutmak amacıyla belinden aşağıya doğru 2 el ateş ettim. Salih kaçmaya çalışırken fişeklerden biri sırtına denk geldi. Salih'in öldüğünü zannederek, olay yerini terk ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim" dedi.

'BABAM SUÇSUZ YERE ÖLDÜ'

Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bugün devam edildi. Duruşmaya; tutuklu sanık Arslantaş, taraf avukatları ve Salih Çelik'in ailesi katıldı. Tanık Haydar K., olay sırasında memleketinde olduğunu belirterek, "50 güne yakın orada kaldım. Derince'ye dönünce olayı öğrendim. Salih Çelik'in olay öncesi ve sonrasında sanık ile ilgili dedikodu çıkardığını duymadım" dedi. Salih Çelik'in kızı Esra K. de "Babam suçsuz yere, günahı yokken öldü. Şikayetim devam ediyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterim" diye konuştu. SAVCI, MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

​Sanık Arslantaş, ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, tahliyesini istedi. Çelik ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçunun nitelikli hallerinden cezalandırılması gerektiğini savundu. Savcı da mütalaasında 'kasten öldürme' suçundan sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirtip, süre istedi. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)

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