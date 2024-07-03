Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı değerlendirmelerde, düşük enflasyon oranının sebeplerini ve bunun nasıl yorumlanması gerektiğini ele aldı.

Haziran enflasyonu ve kamu zamları

Prof. Dr. Hakan Kara, Haziran ayında açıklanan enflasyon oranının düşük olmasının, kamu zamlarının Temmuz ayına ertelenmesinden kaynaklandığını belirtti. Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendiğinden Haziran enflasyonu epey düşük çıktı. Bir aylık değere bakıp bunu trend olarak görmek pek sağlıklı değil” dedi.

Mevsimsel faktörlerin rolü

Kara, enflasyon verilerinin mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde yorumlanması gerektiğini vurgulayarak, “Haziran resmi enflasyonu yüzde 1,64 olarak açıklandı. Peki para politikası açısından en önemli değişken olan mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon ne oldu?” dedi. Kara, farklı dönemlerde kullanılan mevsimsel faktörlerin ciddi farklar yarattığını belirtti.

2016 yılına kadar olan mevsimsel faktörler kullanıldığında enflasyonun yüzde 2,3 olduğunu belirten Kara, son döneme kadar olan verilerle yapılan arındırmanın yüzde 1,9 çıktığını ifade etti. Kara, “Arada ciddi fark var. Yüksek enflasyon ortamında mevsimsel faktörler oldukça değişti. Arındırılmış değerleri yorumlarken dikkatli olmak gerekiyor” dedi.