Enflasyonla mücadelede dezenflasyon süreci tartışılmaya başlarken, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz önemli bir uyarıda bulundu. Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, Yılmaz, faiz indirimlerinin maliyetlerine dikkat çekti ve Merkez Bankası'nın bu süreçte sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Dezenflasyon süreci ve faiz indirimleri

Enflasyonla mücadelede hükümetin ve TCMB'nin dikkat çektiği dezenflasyon süreci, baz etkisiyle bir miktar gerileme gösterdi. Ancak aylık enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı. Yılmaz, bu süreçte faiz indiriminin etkilerini eleştirdi ve “Dezenflasyon süreci maliyetli bir süreç. Bedel ödemeden enflasyon düşmüyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Maliyet ve sabır

Durmuş Yılmaz, enflasyonu düşürme çabalarının maliyetli olduğunu ve bu sürecin bedel ödemeyi gerektirdiğini belirtti. Yılmaz, mevcut bedellerin sonucunu tam olarak görmeden yapılan politika değişikliklerinin aynı maliyeti tekrar tekrar ödeyebileceğine dikkat çekti. Bu bağlamda, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

Son yıllardaki hatalar

Yılmaz, geçmiş yıllarda yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Faiz politikalarında aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, Merkez Bankası'nın dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Dezenflasyon süreci maliyetli bir süreç.Bedel ödemeden enflasyon düşmüyor.



Ödenen bedellerin sonucunu tam görmeden yapılan politika değişikliği(faiz indirimi) aynı maliyeti tekrar tekrar ödetiyor.



Son yıllarda yapılan hatalar tekrarlanmamalı, MB faiz indiriminde sabırlı olmalı. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) July 24, 2024