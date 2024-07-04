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Çiloğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, Çiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan ile bazı milletvekilleri katıldı.

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TBMM (AA) - Vefat eden 14. dönem Burdur milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

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