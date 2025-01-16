Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 gecesi, eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan ve "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan sanık Emre Ali Önder, Datça Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesinin ardından yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Tahliye kararına itiraz edildi

Sanık Emre Ali Önder, kazanın ardından 4 ay tutuklu kalmış, 10 Ocak 2025’te Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada tahliye edilmişti. Ancak aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılık, sanığın:

Kazanın ardından 1,16 promil alkollü olduğuna,

Çarpma sonucu ölüme neden olduğuna,

Yurt dışına kaçma şüphesi taşıdığına vurgu yaparak tahliye kararının kaldırılmasını ve sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

İtiraz kabul Edildi, sanık yeniden tutuklandı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını değerlendirerek tahliye kararını bozdu. Sanık Emre Ali Önder hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Sanık Emre Ali Önder, 8 Eylül 2024 gecesi Datça’da İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen sanık, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 ila 9 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.