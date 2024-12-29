Eski model ve oyuncu Dayle Haddon, 76 yaşında Pensilvanya’daki kızının evinde hayatını kaybetti. Ünlü yıldızın ölüm nedeniyle ilgili karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi gündemde.

Karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali

BBC'nin haberine göre, Haddon'ın cansız bedeni, evin ikinci kattaki bir yatak odasında bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre, karbonmonoksit sızıntısının, evdeki kazandan çıkan dumanlardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, kesin ölüm nedenini belirlemek için toksikoloji raporunun hazırlanmasını bekliyor.

Haddon’un parlak kariyeri

Dayle Haddon, 1970'lerin ve 1980'lerin tanınan isimlerinden biriydi. The World's Greatest Athlete ve North Dallas Forty gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerinde iz bırakan Haddon, aynı zamanda modellik dünyasında da büyük bir ün kazanmıştı. Güzelliği ve zarafetiyle hatırlanan Haddon, özellikle 70'ler ve 80'lerin modasına damgasını vurdu.