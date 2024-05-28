İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Cohen'in, İsrailli yetkililere karşı savaş suçları soruşturması başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Cohen, Bensouda'nın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik karar öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttü.

İddialar ve izin verilen eylemler

Haberde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin, mahkemenin İsrail Savunma Kuvvetleri personeline karşı soruşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle “Cohen’in eylemlerine yüksek derecede izin verildiği” ifadeleri yer aldı. Cohen’in, Bensouda üzerinde baskı kurma çabalarının küçük bir UCM yetkilileri grubuna bildirildiği ve bu bilgiyi doğrulayan dört farklı kaynak olduğu belirtildi.

Netanyahu’nun sözcüsünden yalanlama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü ise bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bize yöneltilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan çok sayıda yanlış ve temelsiz suçlamalarla dolu” dedi. Hem Cohen hem de Bensouda, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Cohen'in görev süresi ve halefiyet

Yossi Cohen, Netanyahu'ya yakınlığı ile biliniyor ve MOSSAD Başkanlığındaki görev süresi 2021 yılında sona ermişti. Cohen, daha önce Netanyahu’nun halefi olarak kabul ediliyordu. Mevcut UCM Başsavcısı Karim Khan, Mayıs ayının başında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve bazı Hamas liderleri hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu.