Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm, 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. ile bir süre önce sevgili oldu. Kadir T., iddiaya göre, ortak iş de yaptığı Hüküm'e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp, birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.'den ayrılmak istedi. Kadir T., bu durumu kabullenemeyince kadını sürekli tehdit edip, kararından dönmesi için zorladı ancak olumsuz yanıt aldı.



SİLAH TUTUKLUK YAPTI



Kadir T., 25 Temmuz saat 16.00 sıralarında oğlu Armağan T. (33) ve yeğeni Serdal T. ile Hüküm'ün iş yerini bastı. Şüpheliler, Hüküm ile oğlu R.K. ve çalışanlarını darbedip, iş yerine de zarar verdi. Kavganın büyümesi üzerine R.K. ile diğer çalışanlar da karşı grubu darbetti. Arbede sırasında Serdal K., belinden çıkardığı tabancayı Hüküm'e doğrultup, tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Tabancayı yeniden dolduran Serdal K., başını korumaya çalışan Hüküm'ü kolundan ve bacaklarından vurdu. Şüpheliler, olay yerinden motosiklet ve otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hüküm, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüküm'ün bacağına isabet eden kurşunlardan biri ameliyatla çıkarılıp, taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.



'YARDIM ETMEK İSTEYENLERİ YANIMA YAKLAŞTIRMADI'



Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, "Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. Serdal, silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için onları ittim ancak tekme atıp, yere düşürdüler. 3 el ateş etti, kanlar içinde kaldım. O sırada Armağan T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Kablolarla bacaklarımı bağlayıp, turnike yaptım. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm. Verilmiş sadakam varmış" dedi.



'ÖLMEK İSTEMİYORUM'



Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, "Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde tehditleriyle yeniden bir araya geldik. Çocuklarıma zarar vermesin diye her şeye göz yumdum. Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm'den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırıya uğradıklarını, Serdal K.'nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.