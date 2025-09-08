Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cahit Karakaş, 97 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.
TBMM’den taziye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cahit Karakaş’ın vefatını teessürle öğrendiğini belirtti.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Hayatı ve siyasi kariyeri
Cahit Karakaş, TBMM’nin 13. Başkanı olarak görev yapmış ve Türkiye siyasetinde uzun yıllar aktif rol almıştı. 97 yıllık yaşamı boyunca parlamentoda çeşitli görevlerde bulunmuştu.
Kaynak: HABER MERKEZİ