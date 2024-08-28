Türkiye voleybolunun önemli isimlerinden biri olan Ömer Can Erdemli, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Erdemli’nin ölüm haberi spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Spor dünyasının yası

Ömer Can Erdemli, voleybol kariyerinde birçok başarıya imza atmış ve spor camiasında saygın bir yere sahipti. Oyunuyla ve kişiliğiyle tanınan Erdemli, sporun yanı sıra kişisel hayatında da örnek bir insan olarak anılıyordu.

Ömer Can Erdemli'nin ölümü, spor camiasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı aldı. Sporcular, kulüpler ve voleybol severler, Erdemli'nin anısını yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.