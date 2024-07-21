Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya ve Afyonkarahisar belediye başkanlarını ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kütahya ziyareti

Eskişehirli başkanlar ilk olarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile buluştu. Sofça Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın atölyesini ziyaret ederek lavanta hasadına katıldılar. Ziyaretin ardından Kütahya Belediyesi'ne geçen başkanlar, Başkan Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.

Çini atölyesi ve lavanta bahçesi ziyareti

Nida Olçar'ın atölyesini gezen başkanlar, lavanta bahçesinde lavanta topladılar ve Kütahya Belediyesi'nin çalışmalarını incelediler. Başkan Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç, Kütahya'nın CHP'li başkan tarafından yönetilmesinin gururunu paylaşarak anı defterine mesaj yazdılar.

Afyonkarahisar ziyareti

Başkanlar, Kütahya ziyaretinin ardından Afyonkarahisar'a geçerek Afyonkarahisar'ın ilk kadın Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya geldiler. Belediye binasında gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı iş birlikleri konuşuldu.

Afyonkarahisar Gastronomi Konağı'na geçen başkanlar, Afyonkarahisar'ın mutfak kültürünü yansıtan mekanda incelemelerde bulundular ve günün anısına fotoğraf çektirdiler.

Dayanışma ve iş birliği mesajları

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Kütahya ve Afyonkarahisar'da sosyal ve halkçı belediyeciliğin önemini vurguladı. Kazım Kurt, "Eskişehir'deki sosyal, halkçı, şeffaf belediyecilik örneğinin çevre illere yansımasından gurur duyuyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Eskişehir'deki sosyal demokrat yönetimin komşu illerimize yayılması bizlere gurur veriyor" diye konuştu. Ataç, CHP'li başkanların başarılı olacağına inandığını belirtti.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in sosyal belediyecilikte ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kütahya ve Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımızla birlikte yeni bir dönem başladı" dedi. Ünlüce, karşılıklı iş birlikleriyle şehirlerine değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayşe Ünlüce, sosyal belediyeciliğin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında damga vuracağını ve bu yolculuğun CHP iktidarı ile taçlanması için çalışacaklarını belirtti. Başkan Ünlüce, heyecan verici projeleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla başkanlara teşekkür etti.