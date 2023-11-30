Bugün sizlere Yılmaz Büyükerşen'den söz etmek istiyorum... Kimdir Büyükerşen...

Ola ki bilmeyenler olabilir, onlar da bilsin, öğrensin. Çünkü sayın Büyükerşen öğrenilmesi, tanınması gereken bir kişiliktir...

Öğrensin ki, hizmetin vatandaş üzerindeki vefasını nerelere taşıdığını da görsün...

Yılmaz Büyükerşen 1937 tarihinde doğmuş, halen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Anadolu Üniversitesi Rektörüdür...

Büyükerşen'in siyasi hayatı 1999 yerel seçimlerinde DSP'den aday olması ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile gündeme geldi...

O kentin halkı için çok çalıştı 2004 yerel seçimlerinde de aday gösterildi ve kazandı...

Tekrar seçildi...

2009 yerel seçimlerinde başkanı olduğu kente öylesine hizmet etti ki yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

Tekrar seçildi...

2014 seçimlerinde Eskişehir'li 4. kez ''bizim başkanımız sensin'' dedi ve yine belediye başkanı oldu...

2019 seçimlerinde bu kentin insanları ''biz başkanımızdan memnunuz'' dedi ve yine belediye başkanı oldu...

Eskişehir'de adeta bir efsane olarak anılan başkan Büyükerşen durmadan çalıştı ve bu kenti Türkiye'nin en güzel beldelerinden biri haline getirdi...

Tur şirketleri artık günümüzde ''Eskişehir'e turistik turlar'' düzenliyorlar...

Bir başkan için, bir kent için bundan güzel bir iş yapılabilir mi derseniz, hayır yapılamaz, derim...

Şimdi diyebilirsiniz ki, nereden çıktı bu Yılmaz Büyükerşen yazısı...

Sevgili okurlar, herkes şunu bilsin ki, bu ülkenin hiç bir kenti, hiç bir partinin vesayeti altında değildir...

Bu ülkenin hiç bir kenti ne sağcılıkla, ne solculukla ve ne de başka bir akım'la doğrudan bağlantılı değildir...

Bu ülke çalışanın arkasında durmasını bildiği gibi, çalışmayanı da, hizmet etmeyeni de al-aşağı etmesini çok iyi bilmiştir...

Hatta ''fanatik'' kabul edilen İzmir en güzel örneklerden biridir...

Çünkü bu kentte muhafazakar belediye başkanları da, solcu kabul edilen belediye başkanları da koltuğa oturmuştur...

Dedik ya vatandaş hizmet ister, örneğin Kütahya. Eskişehir'in komşu ili...

2014 yılında Ak Parti'nin adayının belediye başkanı olduğu bu kentte, 2019 yılında başkanlık Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti...

Örneğin Ankara... 2014'te AKP'deydi, 2019 da CHP'ye geçti...

Yine Bolu'yu ele alalım...

2014 seçimlerinde AKP'nin kazandığı bu il, 2019 seçimlerinde CHP'ye geçti...

Diğer bir örnek de Bilecik...

2014 seçimlerinde AKP belediye başkanlığını kazanmıştı, 2019 seçimlerinde koltuk CHP'ye geçti...

Neden bu illeri ele aldım biliyor musunuz?

Bunların hepsi de Eskişehir'e komşu iller...

Ama hepsinde de çalışan kalmış, çalışmayan yollanmış...

Bakalım 4 ay sonra kimler hancı, kimler yolcu...