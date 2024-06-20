Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar ve Beylikova ilçesinin kadın mahalle muhtarları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Başkan Ünlüce’yi tebrik eden kadın muhtarlar, “Eskişehir kadınlara emanet.” dediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yönelik hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretler kapsamında 31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve seçilen Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar ve Beylikova ilçesinin kadın mahalle muhtarları Başkan Ünlüce’yi ziyaret ettiler.

Muhtarlar, geçen yıla oranla bu yıl kadın muhtar sayısının arttığını ifade ederek, “Kadınlar olarak her alanda görev almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eskişehir başta Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size, sonra da bizlere emanet.” dediler.

Başkan Ünlüce de, “1 Nisan günü çok güzel bir sabaha uyandık. Kadın başkanlar, kadın muhtarlar olarak göreve geldik. Şehrimiz ve ülkemiz için en iyi hizmeti yapmak için el birliğiyle çalışacağız. Sizlerin önerileriyle vatandaşlarımızın isteklerini hayata geçireceğiz. Şehrimizi için el ele verip çalışacağız. Buradan çok güzel gözüküyorsunuz, çiçek gibisiniz.” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Ünlüce’ye, Sivrihisar’ın meşhur baklavası hediye edildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.