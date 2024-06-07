Bunlar da ilginizi çekebilir

Zanlılara, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin lira için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerini aklama" suçundan ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

Eskişehir'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, Eskişehir merkezli Adana, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro Amirliklerine bağlı ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.