Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. Kaldırım üzerine park eden motosikletlere, kaldırım işgali yapan iş yerlerine ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde kaldırımların motosikletler ve bazı işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik zabıta ekipleri denetim yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen denetimlerde motosikletlerini kaldırıma park eden sürücülere Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yapıldı.

Kaldırım işgali yapan bazı iş yerlerine de uyarılarda bulunan ekipler, işgaliyenin devam etmesi halinde işlem yapacaklarını ifade ettiler. Ayrıca seyyar satıcılara uyarılarda bulunan ve tezgahları bulunduğu yerden kaldıran Zabıta ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirttiler.