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Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgeye giderek söndürme ekiplerini koordine etti.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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