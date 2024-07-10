ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı.

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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgeye giderek söndürme ekiplerini koordine etti.

Kaynak: aa