Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanlarına zarar veren bir kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 27 Aralık sabahı alkollü olduğu belirtilen B.Ö.'nün Paşa Mahallesi Erler Sokak ve Hicri Sezen Parkı'ndaki etkinlik alanlarına girerek, masa, sandalye ve süslemelere zarar vermesiyle başladı.

Atatürk ve İsmet İnönü'ye hakaret ve kamu malına zarar

Zanlı, etkinlik alanında yaptığı tahribatın ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstlerinin yanına giderek "putların hepsini yıkacağız" şeklinde bağırarak, Atatürk'ün hatırasına hakaret etti. Olayın ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., nöbetçi hakimlik tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.