Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, önceki gün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilere getirilen biber gazı bulundurma yasağını iptal etti.

Karar geri alındı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan karar, biber gazı bulundurulması, taşınması ve kullanılmasını yasaklıyordu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, 30 Ocak 2025 tarihli yeni bir Valilik oluru ile bu karar geri çekildi.

Yasağa yapılan itirazlar etkili oldu

Kararın iptal edilmesinin ardından yapılan açıklamada, söz konusu yasağın genel bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyduğu belirtildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bu konuda daha geniş kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme bekleniyor

Kararın iptal edilmesi, kentteki vatandaşlar arasında olumlu karşılandı. Eskişehir'de biber gazı taşımak isteyenlerin, gelecekte yapılacak yasal düzenlemeyle belirlenecek kurallara uyması bekleniyor.