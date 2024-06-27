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Buğday ekili 70 dönüm alanın ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi'nde yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday tarla sında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki meyve ağaçlarına sıçradı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çıkan yangın da buğday ekili 70 dönüm alan ve meyve ağaçları zarar gördü.

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