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Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

THY, Malta Havayollarıyla 15 Haziran'dan itibaren ortak uçuş başlatacak

THY, Malta Havayollarıyla 15 Haziran'dan itibaren ortak uçuş başlatacak

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