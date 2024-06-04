ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı öne sürülen alkollü şüpheli gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.
Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: aa