Eskişehir'de gece saatlerinde yaşanan korkunç bir olay, çöplükte çalışan personeli şoke etti. Dün gece saat 22:00 civarında, şehir çöplüğünde görevli çalışanlar, çöpleri ayrıştırırken yeni doğmuş bir kız bebek cesediyle karşılaştılar. Şoke olan personel durumu hemen yetkililere bildirdi.

Jandarma olay yerinde inceleme başlattı

İhbarın ardından, olay yerine gelen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bebek cesedi üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan otopsi işlemi sonucunda, cesedin 3 günlük bir kız bebeğe ait olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.