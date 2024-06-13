Olayda hayatını kaybeden anne ve oğlun cenaze törenleri gözyaşlarıyla uğurlandı. Olayı gören vatandaşlar ise, katil zanlısı Osman Nuri K.'ye linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, linç girişimini engelleyerek katili gözaltına aldı.

Cinayetin nedeni hala bilinmiyor

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Osman Nuri K.'nin cinayeti neden işlediği hala bilinmezken, aile içi anlaşmazlıkların bu vahşete yol açmış olabileceği düşünülüyor.