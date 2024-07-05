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Türkiye Kupası mücadelesi, yarın 500 metre, 7 Temmuz Pazar günü ise 200 metre yarışlarıyla sürecek.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlenen şampiyonaya, 34 kulüpten 328 sporcu katılıyor.

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