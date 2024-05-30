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Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, santraldeki trafo nun patlama sı sonucu yangın çıktı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) çıkan yangın da dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

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