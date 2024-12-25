Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, 75. Yıl Mahallesi 733. Sokak'ta meydana geldi. M.E. idaresindeki 11 AH 334 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle savruldu. Yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki toprak alanda durabildi.

Yaralıların sağlık durumu

Araçta yolcu olarak bulunan K.T, E.T. ve H.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.