Eskişehir Salı Pazarı'nda, vatandaşların kiloyla alamayacağı ürünleri esnaf gramla satışa sunmaya başladı. Tezgaha dizilen bamyalar, kilogram fiyatı yerine "bir yemeklik" ve "tam yemeklik" etiketleriyle satışa sunuluyor. Örneğin, 200 gram bamya "bir yemeklik" etiketiyle 30 liradan, 335 gram bamya ise "tam yemeklik" etiketiyle 50 liradan satılmakta. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, pazarcı esnafı ile görüşmelerde bulunarak, alım gücündeki düşüş nedeniyle yaşanan bu durumu dile getirdi. Esnaf, kilogram fiyatı yazdıklarında müşterilerin kaçtığını belirterek, bu nedenle gramla ve yemeklik etiketlerle satış yaptıklarını ifade etti.

Editör: Mehrican Candemir