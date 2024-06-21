Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, gelen yoğun talep üzerine bir hafta erken yeni sezona 'merhaba' dedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Eskişehirliler ile turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajda 2024 yaz sezonu, Kurban Bayramı’nın birinci günü başladı. Geçtiğimiz yaz 22 Haziran’da açılan plajda, gelen yoğun talep üzerine 2024 yaz sezonu bir hafta erken başladı.

Kentpark’ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzu da bulunan yapay plaj, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez adresi oldu. Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan plajda, boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da görev yapıyor.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan plaja giriş ücretinin 190 TL, tesis içerisinde bulunan olimpik havuza ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 240 TL olduğunu belirtti.

Tesisin haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten yetkililer, “Sezon içiresinde zorunlu bakım durumunda tesisimiz kısa süreli kapalı kalacaktır. Kapanış ve açılış tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Plaj ve havuzla ilgili detaylı bilgi için belediyemizin www.eskisehir.bel.tr web adresindeki ‘tarifeler’ bölümü incelenebilir. Ayrıca 0534 694 29 96 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.” dediler.