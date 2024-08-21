Gece bekçisini yaralayıp eve sığındı

Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'taki inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olayın ardından Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı. Evden pencereden havaya ateş eden ve kendisine zarar verme tehditleri savuran şüpheli, bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı.

Polisle silahlı çatışma ve kaçış

Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı. Çatışma ve kovalamaca sırasında mahallede büyük paniğe yol açıldı. Şüpheli, bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Baran Y., adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekran Resmi 2024 08 21 13.31.44

Ekran Resmi 2024 08 21 13.31.49

Elektrik akımından ölümler artıyor! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Elektrik akımından ölümler artıyor! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ekran Resmi 2024 08 21 13.31.54

Ekran Resmi 2024 08 21 13.31.59

Editör: Sezin Türkyılmaz