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Tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Baran Y., adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı. Çatışma ve kovalamaca sırasında mahallede büyük paniğe yol açıldı. Şüpheli, bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'taki inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olayın ardından Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı. Evden pencereden havaya ateş eden ve kendisine zarar verme tehditleri savuran şüpheli, bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı.

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