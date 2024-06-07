Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için ‘Sarı’ kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir için ‘Sarı’ kodlu yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, öğleden sonra Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde yer alan Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Raporda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılara yer verildi.