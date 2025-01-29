Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025/24 sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile, eğitim almamış ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının, taşımasının ve kullanmasının yasaklandığını duyurdu. Bu karar, biber gazının sağlık sorunlarına yol açabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımının genel güvenlik açısından sakınca doğurabileceği gerekçesiyle alındı.

Eğitimi olmayan kişiler kullanamaz

Açıklamada, biber gazının (gaz spreylerinin) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etkilere neden olabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımının genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca doğurabileceği belirtildi. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı'nda eğitim almış ve sertifikası bulunan kişiler dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı.

Yasağın uygulama alanı ve istisnalar

Yasak, Eskişehir ili sınırları içerisinde geçerlidir ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı'nda görevli, eğitim almış ve sertifikalı personel bu yasaktan muaf tutulmuştur. Bu kurumların dışındaki tüm kişi ve kuruluşlar yasağa tabidir.