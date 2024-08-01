Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi’nde bir kişinin sokakta bir köpeğe şiddet uygulaması üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Köpeğe şiddet uygulayan Y.K. isimli şahıs, adliyeye sevk edilirken, köpek ise koruma altına alınıp Tepebaşı Belediyesi barınağına teslim edildi.

Zabıt Kâtibi Özge Canbul’un örnek davranışı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli zabıt kâtibi Özge Canbul, olayın duyulmasının ardından köpeği sahiplenmek için müracaatta bulundu. Köpek, barınakta tedavi gördükten sonra Canbul tarafından sahiplenerek yeni yuvasına kavuştu.

Başsavcı Yeldan’dan tebrik

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek örnek bir davranış sergileyen Özge Canbul’u tebrik etti. Yeldan, "Zabıt kâtibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Köpeğimize Pamuk ismini verdik ve bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Pamuk’a yeni bir hayat

Zabıt Kâtibi Canbul, şiddete maruz kalan Pamuk’un yaşadıklarını unutturmak istediklerini belirterek, "Bundan sonra Pamuk’a güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte bize destek olan Başsavcımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.