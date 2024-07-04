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Birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösterilerin düzenleneceği festival 7 Temmuz'da sona erecek.

Daha sonra Vilayet Meydanı'nda 6 ülkenin dans ekiplerinin sergilediği performans vatandaşlardan alkış aldı.

Yürüyüşte, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerine vatandaşlar da eşlik etti.

Festival kapsamında kent merkezinde kortej oluşturuldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katılımıyla Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen " Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali "nde 6 ülkenin dans çıları gösteri yaptı.

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