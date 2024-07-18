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Genelkurmay Başkanı Gürak, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerindeki çalışmaları takip etti.

Polis memuru H.K, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Bu sırada ekiplere mukavemet gösteren zanlı M.H. (36), operasyonda görevli polis H.K'yi (45) kasık bölgesinden silahla yaraladı.

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