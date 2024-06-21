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Yetkililer basketbol, futbol, hentbol, voleybol, bocce, okçuluk eğitimi kayıtlarının Osmangazi Spor Sahası’nda, hareket eğitimi, halk oyunları eğitimleri kayıtlarının Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nde, hareket eğitimi, masa tenisi, taekwondo eğitimi kayıtlarının Şirintepe Spor Merkezi’nde ve kano eğitimi kayıtlarının Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi’nde yüz yüze alınacağını belirttiler. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyenler 0 222 224 14 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz düzenlenen “ Yaz Dönemi Çocuk Spor Eğitimi ” kayıtları 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor eğitimlerinde yaz dönemi kayıtları, 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için yaz dönemi çocuk spor eğitimleri kayıtları başlıyor.

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