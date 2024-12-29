Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı etkinlikleri kapsamında açılan yeni yıl pazarında, stantlara ve süslemelere zarar veren Burak Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı gece saatlerinde gerçekleşti

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Odunpazarı’nın tarihi turistik bölgesinde meydana geldi. Etkinlik alanına gelen Burak Ö., bağırarak yılbaşı süslerini söktü, çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Ayrıca, alanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykellerinin çevresindeki ışıklandırmalara da zarar verdi.

Polis hızla müdahale etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Burak Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri kelepçelenen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay kameraya yansıdı

Burak Ö.’nün yılbaşı pazarına zarar verdiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şahsın stantları devirdiği ve süslemeleri söktüğü anlar yer aldı.

Soruşturma devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, zararın tespiti için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.