Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025- 2029 Stratejik Planı’nı oluşturuyor. Toplumun her kesiminden gelen fikir, görüş ve önerilere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların görüşlerini alarak Eskişehir’in geleceğine yön veriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “Katılımcı Yöntemlerle Yürütülen 2025-2029 Stratejik Plan” hazırlık çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, stratejik planının vizyonunu şekillendirirken, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek ve öncelikli yatırım projelerini belirlemek amacıyla geniş bir paydaş kitlesine ulaştı.

Muhtarlar, meclis üyeleri, vatandaşlara yönelik yapılan anket çalışmaları ve mülakatlar neticesinde yönetişim süreçlerini iyileştirmek ve vatandaşların memnuniyet düzeyini artırmak için önemli veriler elde edildi.

Eskişehir sivil katılım görev gücü üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı çalıştay ve toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda odak grup çalışmaları yöntemiyle katılımcıların görüşleri alındı.

Engelli bireyler, kadınlar, şehit ve gazi yakınlarına yönelik çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye karar alma süreçlerine kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, baro ve üniversitelerin yanı sıra vatandaşların katılımını artırmak amacıyla anketler düzenlendi. Bu anketler, Belediyenin web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruldu.

Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi kapsamında, kadın erkek eşitliği perspektifinin Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı'na entegre edilmesine yönelik toplantılar düzenlendi. Ayrıca, Belediyenin çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerlerin mevcut durumunu tespit etmek amacıyla "Kurum Kültürü Anketi" yapıldı.

Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla "Güçlü-Zayıf Yön Anketi" gerçekleştirildi. Stratejik planlama ekibi üyelerine yönelik olarak "Geleceğe Yönelim Anketi" düzenlenerek, taslak misyon, vizyon ve temel değerler tespit edildi.

Vatandaşlardan gelen yazılı, sözlü, sosyal medya aracılığıyla, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden ve sahada çalışan belediye personeline doğrudan iletilen talep, öneri ve şikâyetler de katılımcılık noktasında dikkate alınacak ve planlama süreçlerinde değerlendirildi.

Bu kapsamda, anket, odak grup toplantısı ve yarı yapılandırılmış mülakat gibi çeşitli yöntemler kullanılarak yaklaşık 10 bin kişiye ulaşıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte, stratejik planlama çalışmalarını daha da geliştirmek ve toplumun her kesiminden görüşleri almaya devam etmek için yeni katılımcı yöntemlerle faaliyetlerini sürdürecek.

Stratejik planlama ekibi üyeleri ve strateji geliştirme kurulu üyeleri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin amaç, hedef, performans göstergesi, faaliyet, proje ve risklerini belirlemek amacıyla kapsamlı çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye’de demokratik yerel yönetişim için sivil katılım ve gönüllülüğün güçlendirilmesi projesi kapsamında çalışmaların devam edeceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bu çalışmalar katılımcı yönetim anlayışını pekiştirmek ve şehrimizin geleceğini hep birlikte şekillendirmek adına büyük önem taşımaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm paydaşlarımızla el ele vererek Eskişehir’i daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için kararlıyız. Toplumun her kesiminden aldığımız geri bildirimler, planlama süreçlerimizin kalitesini ve etkinliğini artıracak, Eskişehir’in geleceğine yön veren stratejik kararların alınmasında büyük rol oynayacaktır. Hep birlikte, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımızı sürdürerek Eskişehir’i daha aydınlık yarınlara taşımayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’na entegre edilmesi, uygulama süreci ve sonraki izleme dönemini kapsayacak stratejilerin tartışılması konuları görüşmek üzere 27-28 Haziran 2024 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye üst bürokratlarının ve belediye temsilcilerinin, UNDP proje ekibi, Eskişehir sivil katılım görev gücü ve çalışma grubu üyelerinin katılımıyla “Eskişehir Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Geliştirme Çalışması Saha Ziyaretleri” toplantıları gerçekleştirilecek.

28 Haziran Cuma günü ise saat 18.00 ve 21.00 arası Haller Gençlik Merkezi’nde Gençlik Çalıştayı düzenlenecek. “Gençliğin Yüzleri” Eskişehir politika önerileri kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama süreci için gençlik stratejisi geliştirecekler.