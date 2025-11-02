TFF 3. Lig 4. Grup’un 9. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak. Taraftarların merak ettiği “Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu. Mücadele Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında oynanacak Bornova 1877 - Eskişehirspor karşılaşmasının yayın bilgileri açıklandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Eskişehirspor taraftarları, karşılaşmayı mobil cihazlardan veya bilgisayar üzerinden Sıfır TV YouTube kanalı aracılığıyla şifresiz olarak takip edebilecek.

ESKİŞEHİRSPOR BORNOVA 1877 MAÇI SAAT KAÇTA VE MAÇIN HAKEMİ KİM?

Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı, bugün (2 Kasım 2025 Pazar) saat 15.00’te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Serkan Gürbüz düdük çalacak.

Mücadelenin yardımcı hakemleri Şeyhmus Baysal ve Yunus Yıldız olurken, dördüncü hakem olarak Yahya Yenen görev yapacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?

Eskişehirspor, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup’ta çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

14 puanla 8. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ev sahibi Bornova 1877 ise 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

İzmir ekibi, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayla çıkış yakalamak istiyor.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU

Karşıyaka – 20 puan Denizli İY – 20 puan Kütahyaspor – 19 puan Uşakspor – 19 puan Balıkesirspor – 15 puan Ayvalıkgücü Belediye – 15 puan Söke 1970 Spor – 15 puan Eskişehirspor – 14 puan Tire 2021 – 13 puan Eskişehir Anadolu SF – 9 puan Bornova 1877 – 7 puan Altay – 6 puan İzmir Çoruhlu – 5 puan Alanya 1221 FSK – 3 puan Afyonspor Kulübü – 3 puan Nazilli Spor – 2 puan

Eskişehirspor, son haftalarda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör ve futbolcular, deplasmanda alınacak üç puanın, play-off hattı için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Bornova 1877 ise taraftarı önünde kötü gidişata dur demek istiyor. Karşılaşmanın orta saha mücadelesi yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.99187