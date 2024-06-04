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Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a 45-44 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ile Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyonaya, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takım katıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyona sı'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takım ı, finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

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