İtalyan voleybolcu Monica De Gennaro, eşi Daniele Santarelli ile Olimpiyat yarı finalinde karşılaşacak. Maçın özel bir anlam taşıdığını belirten De Gennaro, en iyi performanslarını sergileyeceklerini söyledi.

İtalyan voleybolunun önemli isimlerinden Monica De Gennaro, Olimpiyat yarı finalinde eşi Daniele Santarelli ile karşı karşıya gelecek. De Gennaro, bu özel maç öncesi duygularını ve hedeflerini paylaştı. Olimpiyatların spor dünyası için en büyük hayal olduğunu vurgulayan De Gennaro, her iki tarafın da pazar günü final yolunda en iyi performanslarını sergileyeceğine inandığını belirtti.

Eşle karşılaşmanın zorluğu

Monica De Gennaro, “Bu benim için elbette özel bir maç olacak,” diyerek, son yıllarda milli takım maçlarında eşiyle karşılaşmanın alışık olduğu bir durum haline geldiğini ifade etti. Olimpiyatlarda eşiyle karşılaşmanın, hem kişisel hem de profesyonel açıdan büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Olimpiyatların önemi

De Gennaro, Olimpiyatların sporcular için en büyük hayal olduğunu vurguladı. “Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali. Bu nedenle hem ben hem de Daniele, final yolunda elimizden geleni yapacağız,” şeklinde konuştu. Olimpiyatların getirdiği heyecan ve baskının, hem kendisi hem de eşi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Maç öncesi strateji

Monica De Gennaro, maç günü geldiğinde tüm odaklarının oyunda olacağını belirtti. “Sahaya çıktığımızda tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek. Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz,” dedi. De Gennaro, bu zorlu mücadelenin, her iki taraf için de büyük bir sınav olacağını ifade etti.

Açıklamalara gelen bir yorum dikkat çekti;