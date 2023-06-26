Olay, saat 16.20 sıralarında Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde bulunan Akıncı Apartmanı'nda meydana geldi. Bir çocukları bulunan fabrika işçisi Erdal Akıncı ile eşi Burcu Akıncı arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Erdal Akıncı, evde bulunan ruhsatsız tabancayı eşine verdiği sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Erdal Akıncı, kanlar içinde yere yığılırken silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdal Akıncı, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Burcu Akıncı ile evde bulunan çocuğun ifadesine başvuruldu. Anne ve çocuğun ifadelerinde, tartışma sırasında Erdal Akıncı'nın tabancayı verdiği sırada ateş aldığını söyledikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.