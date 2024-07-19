Büyükşehir, İzmit’te yaşayan özel gereksinimli Esmanur Karaman’ın hayallerine ışık oldu. Karaman, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde aldığı eğitimle iş sahibi olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hayaller gerçek oluyor. Yaşam merkezinde eğitim alan tüm öğrenciler için hem psikolojik destek sağlanıyor, hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmeleri noktasında gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu sayede Esmanur hayal ettiği iş hayatına Büyükşehir ile adım attı. 2 ay önce başladığı ticaret merkezinde işe başlayan Esmanur çalışma hayatına kısa zamanda uyum sağlayıp, kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini herkese gösterdi.

CEMİL MERİÇ’TE HIZLI BİR GELİŞİM GÖSTERDİ Daha önce özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan ancak istenilen gelişimi gösteremeyen Esmanur Karaman, 5 ay önce tanıştığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim almaya başladı. Merkezde müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim alarak kişisel gelişimine katkılarda bulunan Karaman, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Sosyal olarak da arkadaşlarıyla aktif bir biçimde vakit geçiren özel gereksinimli Esmanur Karaman, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde aldığı eğitimler doğrultusunda mutfak alanında hızlı bir gelişim gösterdi. Karaman, bu başarısının ardından ticari bir merkezin mutfak bölümünde çalışmaya başladı.

KARAMAN: İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

Çalışma hayatıyla tanışan Esmanur, “Mutfağa karşı ilgim engelsiz yaşam merkezinde gelişti. İşe girmek benim en büyük hayalimdi. İşimden memnunum, çalışmayı çok seviyorum. İş yerinde pide kesiyorum, ustalarıma yardımcı oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“EN BÜYÜK DUAM GERÇEK OLDU”

Esmanur’un annesi Sultan Karaman ise kızının hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile gerdi. Esmanur’a sunulan katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Karaman, ”Esmanur benim ilk çocuğum. Doğumundan sonra özel durumunu fark ettim. O günden bugüne hep mücadele ettim. Her anne çocuğu için güzel şeyler hayal eder. Büyüğünce acaba ayakların üzerine durabilecek mi diye hep düşünüyordum. İçe kapanık bir çocuktu. 5 ay önce Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile tanıştık. Kızım burada ekip çalışmasıyla daha da sosyalleşti. Esmanur’un mutfak atölyesinde yapabilecekleri keşfedildi. Sevgili öğretmenlerimiz sayesinde güzelde bir işi var. Çalışıp kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. Benim hayatta istediğim en büyük duam buydu ve bu hayalimi gerçekleştirdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.